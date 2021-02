Sandra Milo, cambio look estremo a 87 anni: mora e con il caschetto è irriconoscibile

Sandra Milo come non l’avete mai vista. L’attrice protagonista indiscussa del cinema italiano negli anni sessanta è diventata un’icona non solo sul grande schermo ma anche in tv e a teatro. Oggi, a 87 anni, Sandra Milo ha stravolto completamente il suo look salutando per un attimo la sua importante chioma biondo platino.

Recentemente la donna ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram dove è apparsa in un modo completamente diverso da cui solitamente siamo abituati a vederla. La nota attrice dice per un attimo addio alla sua chioma biondo platino per far posto ad un caschetto nero.

Appare dunque completamente diversa Sandra Milo con questo nuovo look con cui l’attrice è apparsa recentemente sui social. Tuttavia il cambiamento è stato solo momentaneo. Infatti, la nota attrice si è affidata al suo parrucchiere di fiducia che gli ha procurato una parrucca nera in onore di un celebre personaggio dei fumetti, la Valentina di Guido Crepax.

Lo scopo di questo cambiamento è stato quello di girare un video di auguri di buon compleanno al caro amico Mario Forte. Per cui non una vera rivoluzione ma un cambiamento temporaneo per augurare buon compleanno a un caro amico.

Non è comunque la prima volta che Sandra Milo appare sui social con un aspetto diverso. Infatti l’artista spesso si diverte ad interpretare diversi ruoli sui social come, ad esempio, Amuchina l’Indovina, che sembra ormai essere una presenza fissa sul suo profilo.

La sua vita privata procede a gonfie vele. Recentemente ha raccontato la sua storia con l’imprenditore Alessandro Rorato che è al suo fianco da qualche tempo. Nonostante la differenza di età che separa i due, l’attrice oggi si dichiara felice e soddisfatta. Ricordiamo infatti che Rorato ha 37 anni in meno di Sandra. Ma come si suol dire l’età è solo un numero e la differenza di età non può impedire a nessuno di essere felice.