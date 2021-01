Sandra Milo: “Ricevo foto oscene sui social”

A 86 anni Sandra Milo ha ancora una fila di ‘pretendenti’! Nelle sue Instagram Stories l’ex musa di Federico Fellini denuncia di ricevere proposte di conoscenze e di incontro da parte di ‘fan’, evidenziando di non essere affatto interessata ad approfondire tale genere di rapporti.

Sandra Milo non è allettata dalla prospettiva di nuove frequentazioni

Attraverso la sua pagina social, parla ufficialmente a chiunque le scriva con l’intento di provarci in modo diretto o velatamente come è successo in diverse occasioni. Non soltanto non è avvezza ad incontrare le persone che le scrivono in rete, ma non è allettata dalla prospettiva di vedere uomini.

Scambio amichevole

Sandra Milo ripete di non essere disposta a conoscere uomini, in senso assoluto, né via Instagram né nella vita reale, al di là dello scambio amichevole che intrattiene con i propri seguaci.

A corredo del commento, l’attrice condivide il messaggio di un uomo di 45 anni, che le propone una specie di scheda di ‘presentazione’, indicando professione, interessi e segno zodiacale.

Sbigottita come un primate

Replicando poi ai follower che commentavano, Sandra Milo confessa di ricevere talvolta persino materiale hot. Spesso le tocca visualizzare immagini davvero sconce. La sua espressione sbigottita – ha proseguito – è parimenti a quella del primate del regno animale ritratto in foto (raffigurante uno scimmione). Anche l’uomo è un primate – si legge – , ma si tende spesso a scordarlo.

Sandra Milo: complimenti dalle ammiratrici

E alle ammiratrici che le porgono i complimenti, ringraziandola per il coraggio e spiegandole che è in ricca compagnia, la Milo sottolinea di non sapere se la cosa debba rattristarla o consolarla. Vorrebbe che fossero le donne a stabilire se e quando ricevere le lusinghe di un uomo senza che questi si sentano in pieno diritto di renderle oggetto delle loro mire. Infine, racconta di aver unicamente ricordato a certi utenti che qui sono su Instagram, mica su un sito di incontri.