Sandra Milo ridicolizza il baby-fidanzato: gelo in studio

Per la prima puntata del 2021, andata in onda su Rai Uno il 3 gennaio, Mara Venier ha avuto come ospite anche Sandra Milo. In collegamento, l’attrice di 87 anni ha posto una domanda al noto astrologo Paolo Fox, presente in studio. L’interprete gli ha voluto chiedere se ci sarà un nuovo amore.

Sandra Milo: il partner le vuole davvero bene

Questa domanda ha scatenato le risata della Zia Mara, che la ha così chiesto se fosse ancora fidanzata con Alessandro Rorato, ristoratore veneto di 37 anni più giovane. E la Milo ha risposto in senso affermativo. Il suo compagno si trova in Veneto e le vuole davvero bene.

Anello di valore inferiore

Le ha donato un nuovo anello, anche se – ha concluso un po’ maliziosetta – di valore inferiore all’altro. Le battute hanno fatto scompisciare Mara Venier e i telespettatori. Paolo Fox ha pensato a rassicurarla: ci saranno buoni mesi in ottica sentimentale.

Nata l’11 marzo del 1933 Sandra Milo non ha assolutamente bisogno di presentazioni. In carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi registi italiani di ogni tempo, in primis Federico Fellini, con la quale ha avuto pure una liaison clandestina.

Colpo di fulmine

Con 37 anni in meno, Alessandro Rorato è apparso per la prima volta insieme alla donna in occasione del Festival di Venezia del 2019. Lei ha spesso raccontato che tra loro è stato colpo di fulmine. Rorato è l’ennesima conquista della Milo. Convolata a nozze, appena 15enne, con un marchese, il matrimonio durò appena tre settimane. La figlia Deborah l’ha avuta da Moris Ergasha, mentre gli altri due, Ciro e Azzurra, da Ottavio De Lollis.

Chi è Alessandro Rorato, il baby-fidanzato di Sandra Milo

In una intervista concessa al settimanale Novella 2000 Rorato ha confessato di essere pazzo di lei. Si sono conosciuti nel Trevigiano, nel suo ristorante. Il legame lo ha poi ufficializzato nella trasmissione Storie Italiane di Eleonora Daniele.