Sanremo 2020, il vincitore secondo i bookmaker Sanremo 2020, chi sarà il vincitore della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana? I bookmaker sembrano non avere dubbi

Festival di Sanremo 2020, vincitore e vinti: chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto assoluto della classifica della 70esima edizione del Festival della Canzone Italia? E chi si porterà a casa gli altri premi previsti dal direttore artistico, il presentatore Amadeus?

70 anni e non sentirli. Il Festival di Sanremo 2020 si terrà dal 4 all’8 febbraio 2020. Conosciamo già chi sarà in gara e le polemiche per la partecipazione di Junior Cally, così come sappiamo che il super ospite Tiziano Ferro sarà presente in tutte e 5 le serate del Festival della Canzone Italiana, con tante sorprese ghiotte per i suoi fan.

Ma chi vince Sanremo 2020? Chi sarà il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo? I bookmaker non hanno dubbi su chi ha maggiori probabilità di vincere. Se nel 2019 ha trionfato Mahmood, ecco che nel 2020 un altro ex concorrente di talent show potrebbe battere la concorrenza. Anastasio con Rosso di Rabbia è quotato 4.00.

Il giovane cantautore milanese è seguito a debita distanza da Irene Grandi, quotata a 6.00 per la sua quinta partecipazione alla kermesse. Con una quota pari a 7.00 seguono Achille Lauro, per la sua seconda volta al Festival, Alberto Urso e Giordana Angi. A poca distanza, con una quotazione di 8.00, Levante e Francesco Gabbani, che aveva vinto Sanremo nel 2017.

Quotati a 10.00 Diodato ed Elodie, 33.00 Morgan e Bugo, Le Vibrazioni, Paolo Jannacci, Rita Pavone. Poco probabili le vittorie di Piero Pelù, quotato 20.00, Michele Zarrillo, 25.00, quota condivisa con gli under 30 Elettra Lamborghini e Junior Cally.

Vincitore Nuove Proposte Sanremo

E per le Nuove Proposte? Quotati a 3.00 la band Eugenio in Via di Gioia e il rapper romano Fasma, seguiti da Fadi, Marco Sentieri, Matteo Faustini e la coppia Gabriella Martinelli e Lula, tutti a 6.00. Chiudono Tecla Insolia e il figlio (e nipote) d’arte Leo Gassmann a quota 10.00.