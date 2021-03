Sanremo 2021, ballerina del cast risultata positiva al Covid-19

Un membro del corpo di ballo di Sanremo 2021 è risultato positivo al Sars-Cov-2. Si tratta di una ballerina della sigla che si è esibita nelle prime due serate del Festival della canzone italiana ballando la sigla Love Sanremo insieme agli altri membri del cast. Dopo l’accertata positività della giovane, è scattato subito l’allarme di contagio per i due conduttori, Amadeus e Fiorello.

Amadeus e Fiorello sono stati immediatamente sottoposti a tampone che ha comunicato l’esito negativo del contagio. Mentre è scattato l’isolamento in via precauzionale per i componenti del corpo di ballo. Questi, infatti, si sono esibiti sul palco dell’Ariston insieme alla giovane risultata positiva al Coronavirus.

Sanremo 2021, altri casi di positività all’interno del Festival

Sicuramente una delle edizioni più difficili della storia del Festival per via dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando. Sanremo 2021 ha trovato non poche difficoltà a causa della pandemia in corso. Il caso della ballerina risultata positiva al SarsCov2, infatti, non è l’unico caso riscontrato all’interno del Festival.

Ricordiamo il caso di Irama, costretto ad un isolamento per via precauzionale in seguito ad un contatto sporadico con un membro del suo staff risultato positivo. Ciò ha comportato l’esecuzione del brano in gara tramite il video registrato delle prove. Il cantante, infatti, non ha potuto esibirsi direttamente sul palco dell’Ariston.

Altri casi di positività all’interno del Festival sono stati dichiarati per una ballerina del corpo di ballo di Elodie, per un giornalista di TgLiguria, per un orchestrale Rai e per un tecnico di Radio Rai.