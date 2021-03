Sanremo 2021, look gender fluid rosa shocking per La Rappresentante di Lista. In tanti, però, notano il dettaglio quando alza il braccio

Ieri sera è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Tra i Big che si sono esibiti, La Rappresentante di Lista con il brano Amare. Oltre all’esibizione, il duo è stato molto chiacchierato per il look rosa shocking. In particolar modo, la cantante del duo, Veronica Lucchesi, ha mostrato un dettaglio inaspettato.

Il duo La Rappresentante di Lista è composto da Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi. I due gareggiano sul palco dell’Ariston per la prima volta, anche se lo scorso anno sono saliti sul palco durante la serata dei duetti con Rancore, insieme a Durdust.

Per la prima gara sanremese, La Rappresentante di Lista ha scelto un outfit molto particolare. Veronica e Dario, infatti, sono apparsi con un look total pink ispirato agli anni ’70, come dimostrano le zeppe indossate dalla cantante. Veronica Lucchesi è salita sul palco più famoso d’Italia con un elegantissimo abito monospalla firmato Valentino, con guanti alti fino al gomito.

Tuttavia, però, nel look della nota cantante non è passato di certo inosservato un dettaglio. Durante l’esibizione, infatti, nel momento in cui Veronica Lucchesi ha alzato il braccio destro non si è potuto fare a meno di notare un particolare. Ebbene sì, la cantante ha pensato bene di rendere unico il suo look facendosi tingere di rosa i peli delle ascelle.

Dunque Veronica Lucchesi si è distinta sicuramente per la sua originalità. Con il suo gesto, infatti, ha voluto mandare il messaggio contro gli stereotipi che riguardano le donne. Un messaggio di libertà e ribellione contro ogni obbligo a cui soprattutto le donne dovrebbero adeguarsi. Invece, Veronica Lucchesi ha scelto liberamente di non adattarsi e ribellarsi a questi obblighi.

Con il loro look, dunque, La Rappresentante di Lista si oppone e si ribella ai diktat estetici. Oltre alla loro musica i due cantanti hanno voluto portare sul palco dell’Ariston per gareggiare nel Festival di Sanremo un messaggio ben preciso che hanno trasmesso nella maniera più originale possibile.