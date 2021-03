Sanremo 2021, polemiche per l’outfit di Casadilego, la cantante risponde così sui social

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 è stata quella delle cover. Protagonisti della manifestazione, dunque, i Big in gara che hanno eseguito i brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Oltre alle cover portate sul palco dell’Ariston dagli artisti in gara, sono stati commentati anche gli outfit dei Big e degli ospiti della serata.

Tra questi, ce n’è uno che ha creato parecchie polemiche. Stiamo parlando dell’outfit di Casadilego, la vincitrice di X-Factor che si è esibita nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 insieme a Francesco Renga. I due hanno eseguito il brano Una ragione in più di Ornella Vanoni. Tuttavia, durante l’esibizione non è passato inosservato l’outfit di Casadilego.

Il look con cui la giovane cantante è salita sul palco dell’Ariston è a dir poco particolare. Si tratta di un abito floreale oversize con sotto una camicia bianca con colletto e maniche a palloncino. Purtroppo, non si hanno informazioni riguardo lo stilista dell’abito il quale ha creato non poche polemiche sul web.

Infatti, l’outfit della giovane cantante ha creato una serie di commenti ironici da parte del popolo del web. Tuttavia, però, Casadilego ha cercato di rispondere a tutti coloro che hanno in qualche modo criticato il suo look o che hanno rilasciato commenti poco piacevoli a riguardo.

Ad esempio, ad un utente che le ha chiesto il motivo per cui ha indossato l’eccentrico abito ha risposto con un semplice:

Mi piaceva.

Tuttavia, nonostante le numerose critiche per il particolare look, non sono mancati i commenti di tutti coloro che hanno preso le difese della giovane artista.

Oltre a difenderla, molti utenti del web hanno paragonato il suo outfit con uno dei tanti indossati da Elodie. A questi commenti la giovane cantante ha risposto: