Scatta il bacio nella Casa tra due concorrenti: tutti i dettagli

Tra Filippo Nardi e Dayane Mello, nel corso dell’ultima notte al Grande Fratello Vip, è scattato il tanto atteso bacio. Se loro appaiono felici, lo è decisamente meno Rosalinda Cannavò, in precedenza conosciuta con lo pseudonimo di Adua Del Vesco.

Lo slancio di Filippo e Dayane

Il tenero bacio scoccato nella Casa più spiata dagli italiani era già piuttosto telefonato. Era da giorni che si percepiva una forte alchimia tra i due co-inquilini e i diretti interessati non hanno mai fatto mistero che stesse per nascere qualcosa.

Giocattolo da buttare via

Tutti avevano perfettamente chiaro dove andasse a parare la situazione. L’affinità tra le parti è risultata piuttosto evidente pure a Rosalinda Cannavò, l’amica della modella sudamericana che adesso si sente un po’ trascurata, costretta a doverla “spartire” con il conte inglese e Sonia Lorenzini.

Dalle prime reazioni Rosalinda non ha preso affatto bene quanto successo. E infatti si sarebbe lasciata scappare un commento a tal proposito. Secondo la sua versione, Filippo Nardi sarebbe un giocattolo da buttare via. Per il momento l’ex compagna di Stefano Sala si è limitata a confermare di provare attrazione nei confronti di Nardi perché “un uomo libero”.

Invocata l’immediata squalifica

Intanto, Filippo si è attirato diverse critiche nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Rivolgendosi proprio a Dayane e a Sonia Lorenzini, aveva ipotizzato la creazione di un format ad hoc, intitolato Chi vuol essere fecondata. Le sue battutacce a riguardo hanno sollevato un vespaio di polemiche sui social, e in tanti ne hanno invocato l’immediata squalifica.

Filippo e Dayane: l’intrigo continuerà?

Il padrone di casa (e l’intera produzione) sorvoleranno oppure assumeranno provvedimenti esemplari? Che lascino totalmente correre sarebbe piuttosto sorprendente, se si pensa al richiamo riservato a Francesco Oppini, in seguito ad alcune dichiarazioni “poco signorili” sempre sulla Mello. Dall’altro canto una squalifica sembra a diversi telespettatori una misura fin troppo drastica.