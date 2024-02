“Scusate, devo dire una cosa importante”, Paolo Bonolis in lacrime l’ultima puntata di Ciao Darwin

Il 2024, iniziato da appena due mesi, sembra essere caratterizzato dalla parola fine. In questo poco tempo, il pubblico italiano ha dovuto dire addio già a diversi personaggi. Oggi l’addio non è rivolto ad un persona, ma ad un programma televisivo che ha segnato un’epoca. Ieri sera Paolo Bonolis in lacrime ha dato l’ultimo saluto a Ciao Darwin, dopo 9 stagioni di successi.

Puntata Ciao Darwin

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della televisione e per ben 9 stagioni ha presentato ed intrattenuto il pubblico italiano con Ciao Darwin. Il programma, che appartiene alla grande famiglia di Mediaset, ha allietato e alleggerito per anni le serate di moltissimi italiani, ha avuto inizio nel 1998 e da lì il successo è stato inarrestabile.

Ciao Darwin è strutturato in modo davvero particolare: due fazioni, contrarie ed opposte, che si sfidano per dimostrare chi è la migliore. I molti concorrenti in gioco vengono scelti a estrazione e possono scegliere se affrontare o meno la sfida proposta. Durante la puntata le due fazioni scambiano opinioni e pareri, tutti volti alla difesa della propria squadra.

Adesso Paolo Bonolis e tutto il pubblico italiano dovranno dire addio a questo fantastico programma. Paolo Bonolis alla fine dell’ultima puntata si è preso diversi minuti per ringraziare non solo tutto lo staff ed il pubblico, ma in particolare il suo amico e collega dicendo:

“Se non sbaglio tutto è iniziato nel lontano 1998, termina nel 2024 e tante persone dovrei ringraziare di questo lungo percorso. Le ringrazio con delle immagini e vi ringrazio per essere stati così tanti e così sempre con noi. Poi vorrei ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione. SDL l’ho già detto, poi vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci, e perdonatemi, ma il ringraziamento più grande al termine di una storia che è durata quasi 30 anni va al maestro Luca Laurenti”

Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Il suo caro amico Luca Laurenti lo ha accompagnato e supportato per anni di onorato servizio e l’ex marito di Sonia Bruganelli in lacrime lo ringrazia dal profondo del cuore. In ultimo, Paolo dedica dolci e tenere parole alla figlia Silvia, con la quale da sempre ha un rapporto stupendo.