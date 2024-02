Paolo Bonolis di nuovo in Rai a Sanremo 2025? L’ex moglie Sonia Bruganelli potrebbe non essere d’accordo

Da pochi giorni è finito il settantaquattresimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus e come co-conduttore il suo amico e collega Fiorello. L’addio del conduttore al Festival è ormai ufficiale e in molti iniziano ad ipotizzare chi sarà il prossimo conduttore o conduttrice del noto programma. In queste ultime ore il nome di Paolo Bonolis si è fatto largo, ma sorge un problema con l’ex moglie Sonia Bruganelli che potrebbe non gradire uno spostamento in Rai dell’ex marito.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al loro matrimonio

Paolo Bonolis, conduttore italiano, da anni conduce famosi programmi come “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”. Ma oggi, il nome del noto conduttore, riecheggia per un altro motivo. Infatti, sembra che ci sia la possibilità di un ritorno in Rai di Paolo Bonolis. Anche se sorgerebbe un conflitto di interesse con la ex moglie Sonia Bruganelli. Infatti l’imprenditrice italiana ha un’agenzia di casting che anche grazie ai programmi dell’ex marito ha dei sostanziosi incassi.

Dunque, se Paolo Bonolis decidesse di passare in Rai, questi accordi verrebbero meno. L’ex moglie quindi, potrebbe non essere molto favorevole al passaggio da Mediaset a Rai. Tra i due, nonostante la fine del matrimonio, resta un enorme rispetto ed un amore profondo verso i loro figli. Solo il tempo ci dirà se Paolo Bonolis sceglierà o meno di passare in Rai per l’ipotetica conduzione del Festival di Sanremo.

In passato Paolo Bonolis ha già condotto il Festival di Sanremo nel 2005. Ad accompagnarlo sul palco, al posto di Fiorello, ci sarebbe il suo amico e collega Luca Laurenti. Intanto, secondo alcune voci, Sonia Bruganelli, potrebbe essere la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi al fianco di Vladimir Luxuria che prende il posto di Ilary. Questo conflitto di interessi tra Paolo e Sonia potrebbe trovare un risoluzione, oppure il conduttore dovrà rinunciare a questa opportunità lavorativa per non ledere gli interessi della ex moglie?