Entrata in un secondo momento rispetto agli altri concorrenti, Selvaggia Roma ha lasciato immediatamente un’impronta al Grande Fratello Vip 5. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è finita di recente al centro delle vicende nella Casa per via delle dichiarazioni proferite su Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah e (solo in parte) Andrea Zelletta.

Selvaggia Roma: scontro con Elisabetta Gregoraci

Tuttavia, stavolta non ci occuperemo delle rivelazioni di Selvaggia Roma, bensì della sua risata davvero contagiosa. In poco tempo ha saputo stregare il popolo della rete e provocare l’ilarità dei co-inquilini del reality show di Canale 5. Una volta tanto la bella capitolina fa parlare di sé, senza alzare polveroni. Varcata da poco la Casa di Cinecittà, la donna si è fatta immediatamente notare a causa di una accesa discussione con Elisabetta Gregoraci.

Un carattere mai domo

Uno scontro tra autentiche primedonne, capaci con il loro carattere irrequieto e mai domo, di generare un feroce dibattito. Comunque non finisce qua, perché a destare l’attenzione del pubblico a casa e degli stessi altri partecipanti è stata la sua contagiosa risata, assolutamente da non perdere.

Nel cuore della notte, quando le luci della Casa si sono spente, infatti, i concorrenti radunatisi nella stanza blu erano intenti a scherzare, finché, ad un certo punto, è partita l’ormai iconica risata di Maria Teresa Ruta.

Reazione divertita

Se quella della Ruta era dunque già ampiamente nota, la trascinante risata dell’influencer Selvaggia Roma ha scatenato la reazione divertita dei compagni di avventura. Ad esempio, Francesco Oppini ha fatto finta di balzare fuori dal letto chiedendo, con tono scherzoso, se un triceratopo ci fosse per caso in stanza.

Selvaggia Roma scatena l’ironia

Dal canto suo, Maria Teresa Ruta, rivolgendosi all’ex protagonista di Temptation Island, le ha esclamato di uscire “da questo corpo”. Insomma, la voglia di sparare battute è stata alimentata da Selvaggia, che ha così mostrato un suo lato inedito.