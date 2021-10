Shiloh Jolie Pitt stupisce tutti alla premiere di "The Eternarls" indossando un vestito di sua madre

Di recente Shiloh Jolie Pitt è apparsa sul red carpet per la premiere di “The Eternarls” lasciando tutto il pubblico senza fiato. La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha sfoggiato un abito che di certo nessuno si aspettava. Dopo anni in cui lei stessa si è sempre indentificata come “no gender”, adesso ha indossato un abito da ragazza.

La primogenita naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie, Shiloh Jolie Pitt, è nata nel 2006 in Namibia. Fino ad ora la ragazza ha preferito non riconoscersi in una precisa identità di genere. Al contrario è un esempio di “gender variant“, ossia persone che esprimono un’identità di genere diversa da quella biologica.

Infatti la ragazza ha sempre preferito presentarsi come un maschietto indossando anche abito maschili e facendosi chiamare John. A dimostrare questo è anche il fatto che sul red carpet di tutto il mondo lei stessa si è sempre presentata al fianco della mamma in giacca e cravatta. Inutile dire che sia Angelina Jolie che Brad Pitt non hanno mai provato ad ostacolare il suo percorso, anzi così come ha dichiarato l’attrice:

Il mondo è pieno di diversità e lo sarà ancora di più per i nostri figli e per quelli che verranno.

Qualche giorno fa però, Angelina Jolie si è presentata alla premiere di “The Eternals” insieme a tutti i suoi figli: i tre naturali avuti da Bard Pitt e e due degli altri tre adottati. Tuttavia un dettaglio non è passato per niente in osservato a tutto il pubblico presente.

Per la prima volta Shiloh Jolie Pitt è arrivata sul red carpet vestita da meravigliosa ragazza. Nel dettaglio ha mostrato un look già sfoggiato da sua madre. Si tratta di un vestito marrone chiaro con orlo a fazzoletto, il tutto è stato abbinato a delle ballerine in pelle bianca e cavigliere dorate.