Silvia Provvedi è tornata a parlare del suo compagno Giorgio De Stefano. La cantante, in una breve intervista rilasciata a BlastingNews, ha dichiarato che la sua relazione con il compagno procede bene. Oltre a ciò, Silvia ha affermato che sia lei che la loro bimba Nicole lo aspettano a casa, dal momento che credono nella sua innocenza.

A seguito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giorgio De Stefano è stato arrestato nel giugno 2020. A distanza di un anno il giovane si trova ancora in carcere. A difenderlo la sua compagna Silvia Provvedi la quale ha dichiarato fortemente di credere nella sua innocenza. Queste sono state le parole della cantante:

Oltre a ciò, Silvia Provvedi ha dichiarato di non aver avuto alcuni dubbi riguardo i sentimenti che prova nei confronti del suo compagno.

Giorgio De Stefano è stato arrestato poco dopo la nascita della bimba avuta con Silvia, Nicole. Dopo il drammatico evento, la cantante aveva rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, rivelando che alla bimba non sarebbe mai mancato l’amore dei genitori. Queste le sue parole:

Nicole non sente l’assenza del suo papà. Respira in casa amore totale. Certo, ho lavorato molto su me stessa, riducendo al minimo i momenti di sconforto perché ci sono, innegabile. Non è facile, non mi nascondo, lo so e so nascondere bene. Però mia figlia, posso confermarlo, è felice… Nonostante tutto.