Di recente il figlio di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi ha fatto il compleanno. Il primogenito ha compiuto ben 11 anni e, nell’occasione, mamma Silvia e papà Piersilvio non ci hanno pensato due volte a fargli un regalo inaspettato. Si tratta di una bellissima barca con inciso sopra il suo nome.

In occasione di festeggiare l’undicesimo compleanno del loro figlio, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi hanno pensato ad un regalo molto speciale. Il dono in questione è una barca con sopra scritto il nome del ragazzo: Lorenzo Mattia. Si tratta di una barca a remi che è unicamente sua e si trova nella casa di famiglia a Portofino.

Nel corso delle ultime ore Lorenzo Mattia ha ricevuto un dono molto speciale che non è passato per niente in osservato. La barca di cui stiamo parlando è una vecchia lancia ligure la quale avrà circa 50 anni ed è stata restaurata per renderla perfetta.

Senza alcuna ombra di dubbio, appena Lorenzo Mattia ha visto il suo regalo per i suoi undici anni, immensa è stata la sua gioia, Non solo, Anche mamma Toffanin si è commossa vedendo il suo piccolo felice. I paparazzi hanno documentato il tutto pubblicando delle foto sulla rivista “Chi”.

Le immagini in questione ritraggono Piersilvio Berlusconi sulla barca insieme a suo figlio. I due non sono da soli: a fargli compagnia c’è anche la secondogenita a differenza di mamma Silvia la quale invece ha preferito rimanere sugli scogli ad osservare la sua famiglia. La Toffanin appare anche un po’ preoccupata così come la sorellina di Lorenzo che si aggrappa alla barca per paura di cadere.

Dunque è stato un momento davvero speciale per la famiglia Berlusconi. Per Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi le vacanze estive sono iniziate già da un bel po’. Da quando si apprende dalle foto pubblicate dalla rivista “Chi”. i due stanno trascorrendo l’estate ancora una volta a Portofino e tutti i membri della famiglia appaiono più felici che mai.