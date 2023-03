Simona Ventura, la rivelazione su Maria De Filippi: “Le sarò sempre riconoscente, ecco perché”

Simona Ventura è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazione fatte su Maria De Filippi che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

In questi ultimi giorni Simona Ventura ha rilasciato un’intervista a ‘TAG24’. Qui la conduttrice, oltre che parlare della sua carriera, ha anche espresso il proprio pensiero sul Grande Fratello Vip e sull’Isola dei Famosi. Tra le tante frasi dette, però, hanno molto colpito le parole che la conduttrice ha speso nei confronti di Maria De Filippi.

In merito al Grande Fratello Vip e ad Alfonso Signorini, Simona Ventura ha sostenuto che il reality avrebbe bisogno di un’ondata di novità. Tuttavia, la conduttrice ha elogiato il conduttore riempiendolo di commenti positivi. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Alfonso è veramente bravo, perché è riuscito a creare delle dinamiche interne con pochissimo. Oggi non ci sono più i nomi altisonanti dalle grandi carriere, per questo sta facendo un risultato straordinario. Il GF è arrivato alla 23esima edizione, secondo me bisognerebbe dare il via ad un cambiamento. I reality cambiano e il futuro lo vedo registrato, tipo Temptation Island per intenderci.