Nel corso delle ultime ore è giunta una triste notizia che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il figlio di Sinead O’Connor è morto all’età di 17 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice irlandese la quale ha espresso tutto il suo cordoglio attraverso il suo profilo Twitter. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Lutto per Sinaed O’Connor. Nel corso delle ultime ore è venuto a mancare il figlio della cantautrice. La vittima in questione si chiama Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor ed aveva solo 17 anni. L’annuncio del decesso di quest’ultimo è arrivato dalla sua mamma attraverso i suoi account social. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Di recente una tragedia ha colpito Sinead O’Connor. Durante la giornata del 6 gennaio 2022, il figlio della cantante era scomparso. Alla luce di questo lei stessa aveva fatto un appello sui social con la speranza di ritrovare il suo bambino:

Questo è un messaggio per mio figlio, Shane. Shane, non è più divertente. Mi stai spaventando a morte. Potresti per favore fare la cosa giusta e presentarti ad una stazione di Gardai (gli agenti del corpo di polizia della Repubblica d’Irlanda, ndr). Se sei con Shane, chiama Garda per la sua sicurezza.

Tale messaggio condiviso su Twitter era anche indirizzato allo stesso Shane, per ricordargli quanto fosse preziosa la sua vita e che per lui c’era ancora uno spiraglio di luce:

Shane, la tua vita è preziosa. Dio non ha scolpito quel bel sorriso sul tuo bel viso per niente. Il mio mondo crollerebbe senza di te. Sei il mio cuore. Per favore, non impedirgli di battere. Per favore, non farti del male. Vai ai Gardai e ti portiamo in ospedale