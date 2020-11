Sinead O’Connor ha rinviato il suo tour, in programma nel 2021, per intraprendere un percorso riabilitativo di un anno. La cantante – che in diverse occasioni ha raccontato pubblicamente i suoi problemi psicologici – ha spiegato la sua scelta attraverso alcuni tweet.

Sinead O’Connor: un 2020 da dimenticare

O’Connor afferma che lo stress provocato dal 2020, assieme alla scomparsa di una persona cara, le hanno fatto acquisire dipendenza da una droga differente dall’erba. Per recuperare, per sconfiggere i demoni personali ha così deciso di chiedere aiuto a medici esperti.

Mai una vita normale

Sul suo profilo social Sinead O’Connor ha poi lanciato un messaggio per tutti coloro che hanno comprato un biglietto per i concerti fissati per il prossimo anno: tutti gli show sono rimandati fino al 2022. La donna ha davvero vissuto sei anni traumatici e il 2020 ha rappresentato la fine. Ha toccato il fondo. Ma la guarigione comincia ora, ha quindi aggiunto.

Mentre cresceva Sinead O’Connor subiva abusi e traumi. Poi è entrata nel business della musica. Per varie circostanze sente di non aver mai imparato a condurre una vita normale. Fino ad oggi, non si è mai presa del tempo per guarire. Non era pronta.

Un passo verso la felicità

L’anno scorso – ha proseguito O’Connor – è stato altrettanto traumatico. Se si prende questo tempo per guarire, sarà pronta a un anno di tour. Se non lo fa, non lo sarà. Il mercato della musica non perdona gli artisti che slittano gli impegni per problemi emotivi o di salute mentale. Ai suoi agenti e promoter ha chiesto di guardarsi dentro e aiutarla a fare questo passo verso un’esistenza felice. Poi ci sarà il tempo di pensare al denaro.

Sinead O’Connor: biografia confermata a giugno 2021

Infine, la cantante si è scusata con gli ammiratori – il tour americano, il primo in sei anni, era già stato posticipato a causa del Covid-19 – e ha promesso che la sua biografia, annunciata per giugno 2021, rispetterà i piani.