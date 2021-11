Televoto truccato per Soleil Sorge, sul web spuntano le chat private create per sostenere la gieffina

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Soleil Sorge che ha lasciato tutti senza parole. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la celebre concorrente del Grande Fratello Vip è stata salvata grazie ad un televoto truccato. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Il Grande Fratello Vip non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dall’inizio del suo debutto nelle reti Mediaset, il programma condotto da Alfonso Signorini sta regalando momenti unici a tutti i telespettatori. Tra i protagonisti più popolari di questa sesta edizione c’è Soleil Sorge la quale di recente è finita al centro delle polemiche. Scopriamo insieme il motivo.

Senza alcuna ombra di dubbio, Soleil Sorge è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Questa volta a rendere protagonista la showgirl di un gossip sono stati alcuni rumors che circolano in rete. In particolare Deianira Marzano ha pubblicato una chat privata dove si richiede di salvare la gieffina al televoto.

Sembra che gli emittenti di tali messaggi, che nel corso delle ultime ore sono diventati virali in rete, siano alcune persone appartenenti allo staff della concorrente. Dunque, grazie a questi gruppi creati appositamente per sostenere l’influencer, quest’ultima potrebbe vincere sempre le sfide del televoto e conquistare il titolo di vincitrice.

Infatti, Soleil Sorge è finita al televoto per la seconda volta consecutiva ma è riuscita a salvarsi di nuovo risultando la concorrente più apprezzata del programma condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, le opinioni dei telespettatori testimonierebbero il contrario in quanto la gieffina non sembra essere tra gli inquilini preferiti dai fan della casa più spiata d’Italia.

I messaggi privati dello staff di Soleil Sorge

A causa di questo episodio, Soleil Sorge insieme a tutto il suo staff sono finiti al centro delle polemiche. Tuttavia, Deianira Marzano, nel diffondere le chat private per sostenere la gieffina, ha sottolineato come uno dei messaggi mostra l’accusa diretta al suo staff: