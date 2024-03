“Sono pronta a…” Simona Ventura rompe il silenzio e fa una clamorosa rivelazione: c’entra Giovanni Terzi

Il matrimonio è un evento speciale, ogni dettaglio sarà su misura per gli sposi e ogni attenzione deve essere rivolta agli sposi ed alla celebrazione del loro eterno amore. E proprio parlando di matrimoni, Simona Ventura si è lasciata sfuggire qualche piccola indiscrezione del suo matrimonio con Giovanni Terzi. Scopriamo i dettagli dell’evento più atteso del 2024.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura, nota conduttrice televisiva italiana, ha ritrovato non solo il suo posto all’interno della televisione, ma anche nell’amore. Infatti, dopo il suo allontanamento dal piccolo schermo, la donna è riuscita a ritrovare il suo equilibrio lavorativo. Grazie al successo con Ballando con le Stelle e al programma condotto con Paola Perego, Citofonare Rai2, è tornata in tv. Ma il lavoro non è la sua unica gioia; infatti dal 2019 ha trovato un nuovo amore, Giovanni Terzi.

Il fidanzamento in diretta di #GiovanniTerzi e #SimonaVentura 💍

Congratulazioni 👩‍❤️‍👨

Noi di #BallandoConLeStelle siamo testimoni di questo momento💫 pic.twitter.com/GxAzlmc4qo — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 9, 2023

Simona Ventura, dopo la fine del suo matrimonio con Stefano Bettarini nel 2008 con il divorzio e la storia di dieci anni con Gerò Carraro, terminata nel 2018, pensa che l’amore le abbia chiuso ormai la porta. Ma non è così, infatti dopo un incontro casuale nel 2019, si rende subito conto che Giovanni Terzi è il suo grande amore. Negli anni la coppia crea una famiglia allargata formata dai tre figli di Simona Ventura e da due di Giovanni. Nel corso degli anni i due più volte parlano di matrimonio, ma ogni volta accade qualcosa e sono costretti a rimandare. Fino a dicembre del 2023, quando in modo del tutto inaspettato, Giovanni Terzi durante una puntata di Ballando con le Stelle, fa la proposta di matrimonio a Simona Ventura.

Nella puntata del 15 marzo, Simona ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, racconta qualche piccolo dettaglio del matrimonio. Le nozze saranno celebrate il 6 luglio a Rimini, e la conduttrice racconta:

“Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore, il Grand Hotel di Rimini è il nostro luogo del cuore. Faremo una festa pre-wedding, abbiamo già fatto una lista di ospiti, siamo sui mille”

La curiosità di molti, riguarda non solo gli invitati, ma anche l’abito che indosserà Simona alla cerimonia, ed in merito a questo spiega: