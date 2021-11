Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5, Sophie Codegoni ha lasciato senza parole tutti i telespettatori italiani. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiazzato tutti con il suo look da urlo. Ma quanto costa l’abito rosso sfoggiato dalla gieffina? Scopriamolo insieme.

Sophie Codegoni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La celebre concorrente del Grande Fratello Vip è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la gieffina protagonista di un gossip è stato il look che lei stessa ha sfoggiato durante la diretta del reality show. Ecco il costo dell’abito rosso e tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Sophie Codegoni è una delle concorrenti più amate e stimate all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La giovane modella ed influencer è già nota a tutto il pubblico italiano per la sua partecipazione a Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi.

Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la ragazza ha attirato l’attenzione del pubblico con il suo look. L’influencer ha indossato un minidress rosso fuoco caratterizzato da gonna a portafoglio, maniche a palloncino e scollatura a V. A realizzarlo è stato Salvo Martorana e si tratta di un modello della collezione Autunno/Inverno.

Dunque sembra che al GFVip Sophie Codegoni abbia già anticipato le feste di Natale dato che lei stessa ha abbinato il tutto ad un paio di tacchi oro rimanendo in tema natalizio. Per quanto riguarda i costi dell’outfit, sul sito ufficiale del brand il prezzo del vestito si aggira intorno ai 675 euro.

Di recente Sophie Codegoni è finita al centro dei rumors sui social a causa del suo flirt con Gianmaria Antinolfi. I due hanno vissuto una frequentazione che è giunta a capolinea in breve tempo. Con queste parole l’influencer ha posto fine alla loro liaison:

Ripigliati perché ti dico cento volte, con educazione e per non ferirti, che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te e per essere carina, ti ho detto basta 170 volte. Ti ho preso la mano per dirti che non volevo illuderti e tu racconti chissà cosa. Ogni volta racconti cose in giro che non sono vere. Te lo dico adesso in modo cafone, visto che con la gentilezza non funziona, molla perché non voglio avere a che fare con te. Io per te in questa casa non esisto. Falso, a 40 anni ripigliati. Falso e illuso.