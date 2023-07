Sophie Codegoni fuori da Avanti Un Altro: la lite con Sonia Bruganelli

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Sophie Codegoni si sarebbe resa protagonista di una furiosa lite con Sonia Bruganelli. Alla luce di questo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stata cacciata dal programma di Avanti un altro. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso di una delle ultime registrazioni di Avanti un altro sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli. A diffondere la notizia è stato Fabrizio Corona attraverso il suo canale Telegram.

Nel dettaglio, l’ex re dei paparazzi avrebbe ricevuto una segnalazione da una persona che avrebbe assistito alla scena:

Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis.

Alla luce della turbolenta discussione, l’ex gieffina non parteciperà più al programma condotto da Paolo Bonolis in qualità di “Bonas“:

Mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? Dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting.

Non è tutto. Fabrizio Corona ha pubblicato anche un audio che gli avrebbe mandato la stessa persona che sarebbe intervenuta durante la lite tra Sophie e Sonia Bruganelli. Queste sono le parole riportate nel vocale:

Praticamente c’è stato questo litigio che vi ho detto e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla… Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini.