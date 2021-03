Spoiler all’Isola dei Famosi, la storia si ripete

Nuova gaffe per Ilary Blasi nella terza puntata dell'Isola dei Famosi

Ennesima gaffe per Ilary Blasi durante una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, si è resa protagonista di uno spoiler riguardante Parasite Island. L’episodio non ha potuto fare a meno di ricordare ai telespettatori lo spoiler di Mara Venier, nell’edizione del reality in cui è stata opinionista.

Anche in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi è arrivato lo spoiler. La storia, dunque, si ripete. Qualche anno fa era toccato a Mara Venier che aveva spoilerato ai naufraghi la presenza di Playa Desnuda, isola di cui i naufraghi non erano a conoscenza. Questa volta, invece, è toccato a Ilary Blasi che in un momento di distrazione ha spoilerato la presenza di Parasite Island.

Ilary Blasi come Mara Venier. Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi, la padrona di casa ha pronunciato il nome di Parasite Island, di cui i naufraghi non sono a conoscenza, nel momento in cui il collegamento con l’Honduras era ancora aperto.

Più precisamente, Ilary Blasi stava parlando con il naufrago Brando Giorgi. La conduttrice, infatti, stava comunicando all’uomo che sarebbe entrato a far parte del gruppo dei burinhos. Ma, presa da un lapsus, Ilary si è lasciata sfuggire il nome di Parasite Island mentre il collegamento era ancora aperto.

Accortasi immediatamente dello spoiler, ha cercato di tapparsi la bocca dopo aver capito l’errore commesso. Tuttavia, però, nonostante il collegamento con l’Honduras fosse ancora aperto, sembra che i naufraghi non si siano accorti minimamente della gaffe commessa dalla conduttrice.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi come Mara Venier

La gaffe di Ilary Blasi ha ricordato molto ai telespettatori quella di Mara Venier quando ricopriva il ruolo di opinionista insieme ad Alfonso Signorini nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Ricordiamo che in quell’occasione la conduttrice di Domenica In aveva spoilerato la presenza di Playa Desnuda.

Sembra proprio che lo spoiler sia stato il protagonista della terza puntata dell’Isola dei Famosi. Infatti, poco prima della gaffe di Ilary Blasi, anche l’opinionista Tommaso Zorzi ha quasi spoilerato l’esistenza di Parasite Island.