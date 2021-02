Stefano De Martino posta una story con la frase “Sono appena uscito da casa…” ma tutti notano quel particolare

Ecco cosa ha combinato l'ex ballerino ed ex marito di Belen Rodriguez

Dopo tanta suspense è arrivata, finalmente, la tanto attesa conferma della seconda gravidanza di Belen Rodriguez. La notizia bomba è stata lanciata qualche settimana fa sul settimanale ‘Chi’. E proprio nello stesso giornale la showgirl argentina ha confermato la dolce attesa. Ma oggi il settimanale diretto da Alfonso Signorini è anche sulle tracce di Stefano De Martino. Ecco cosa ha combinato l’ex ballerino.

Per Stefano De Martino è questo un periodo pieno di pensieri. Lo dimostrano le storie su Instagram pubblicate dall’ex ballerino in cui immortala uno scatto davvero particolare. Il conduttore del programma Stasera tutto è possibile non sta passando sicuramente un periodo facile.

Innanzitutto, ha dovuto fare i conti con la morte nonna Elisa di 85 anni per una caduta accidentale in casa. Inoltre sulla pagina Instagram ha immortalato uno scatto molto divertente che ha divertito i suoi followers.

Come possiamo vedere dalle storie pubblicate, Stefano De Martino ha raccontato a tutti gli utenti che lo seguono una divertente svista. Infatti, pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto in cui erano presenti le chiavi di casa, lo smartphone e il telecomando.

Alla foto pubblicata dall’ex marito di Belen Rodriguez è seguita una simpatica didascalia. Stefano De Martino, infatti, ironizzando sull’accaduto scrive:

Sono appena uscito di casa di corsa. Ho preso tutto.

È così il conduttore ha raccontato sui social questa svista che ha divertito molto i suoi followers.

Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano De Martino

Mentre la testa del presentatore di Stasera tutto è possibile è un via vai di pensieri e sviste, Belen Rodriguez si gode la dolce attesa con il nuovo compagno Antonino Spinalbese. Durante l’intervista al settimanale ‘Chi’, la showgirl argentina non ha potuto evitare di parlare della fine del matrimonio con l’ex marito con tanto di frecciatine. Queste sono state le sue parole a riguardo: