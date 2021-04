Striscia la Notizia, dopo le accuse di razzismo arriva anche la replica di Gerry Scotti

Sono questi giorni di tensione per il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, accusato di razzismo. Infatti, a molti non è piaciuta l’imitazione dei conduttori del tg, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, degli occhi a mandorla e del modo di parlare cinese. Tutto ciò, infatti, è stato considerato da molti come un’offesa alla cultura cinese.

Dopo il sollevamento della bufera, non sono tardate ad arrivare le scuse di Michelle Hunziker. Una delle conduttrici storiche del tg satirico, infatti, si è scusata sui social affermando queste parole:

Chiedo umilmente scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno.

Striscia la Notizia, arrivano le scuse di Gerry Scotti

Dopo le scuse di Michelle Hunziker, anche il collega Gerry Scotti ha voluto dire la sua riguardo le accuse di razzismo rivolte al programma. Dunque, al termine della trasmissione di un servizio di Rajae Bezzaz, il noto conduttore ha dichiarato:

Brava Rajae, complimenti. Poi volevo dire che chi segue Striscia la Notizia sa bene che siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Chi invece non ci segue, vabbè, ci seguirà.

Dunque, questo è ciò che ha dichiarato Gerry Scotti in diretta tv.

Nel frattempo, la bufera riguardo il tg satirico Striscia la Notizia è giunta anche in America. Qui, infatti, in molti hanno fatto richiesta che episodi di questo genere non avvengano più. Nonostante le dichiarazioni dei due conduttori di essere contro ogni forma di discriminazione, sono molti coloro che vedono nella trasmissione un programma irrispettoso verso le altre culture. Infatti, l’imitazione di Gerry Scotti e Michelle Hunziker è stata vista da molti come una mancanza di rispetto verso la cultura cinese.