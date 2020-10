Valentino Picone, uno dei due presentatori di Striscia la notizia è risultato positivo al test rapido per Coronavirus. Per questo motivo, il conduttore non potrà condurre la puntata del 26 ottobre. Ci saranno, però, al posto suo, i suoi colleghi e amici Salvo Ficarra e Cristiano Militello.

Il Covid-19 inizia a colpire il mondo della tv e dello spettacolo. Dopo la notizia di Gerry Scotti positivo al tampone, arriva anche quella della positività di Valentino Picone al test sierologico rapido.

Valentino Picone si è sottoposto, come di consueto, al test rapido ed è risultato positivo. La notizia è stata comunicata dagli autori del programma con un tweet che non lascia dubbi:

Stasera dietro al bancone di Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale

L’amato conduttore salterà, dunque, la puntata di Striscia la notizia che andrà in onda il 26 ottobre 2020. Al suo posto, però, ci sarà Cristiano Militello come lo annuncia il comunicato ufficiale.

Non possiamo ancora parlare, però, di positività al Coronavirus fino all’arrivo dell’esito del tampone molecolare. Il suo fermo è, dunque, solo una misura presa in via precauzionale.

Da molti anni, Valentino Picone fa coppia artistica con Salvo Ficarra sulle scene dei teatri ma anche nelle produzioni cinematografiche. Insieme sono saliti varie volte anche dietro il bancone di Striscia la notizia, alternandosi alla conduzione del programmo con altri colleghi e colleghe.

Il caso ha voluto che anche un altro ex conduttore del tg satirico, Gerry Scotti, poche ore prima abbia confermato di essere positivo al Coronavirus. Nei giorni scorsi, invece, era stato trovato positivo al Covid-19 anche Antonio Ricci.

Valentino Picone sembra stare bene e non ha detto di avere i sintomi della malattia. Dovremo attendete, però, l’esito del tampone per sapere se l’amato conduttore è stato davvero contagiato e se dovrà mettersi in quarantena.