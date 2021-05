Supervivientes, Valeria Marini fa infuriare i naufraghi

Valeria Marini è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del reality spagnolo Supervivientes. La showgirl, infatti, spesso si ritrova al centro di molte polemiche ed è oggetto di critica da parte dei suoi compagni di avventura. Nell’ultima puntata del reality andata in onda, la showgirl ha fatto infuriare ancora una volta i naufraghi.

A Supervivientes ne sta combinando di tutti i colori e il suo comportamento provoca la furia dei suoi compagni di avventura. Stiamo senza dubbio parlando di Valeria Marini la quale, dopo la perdita di una prova di apnea, ha mandato su tutte le furie gli altri naufraghi del programma.

Durante l’ultima puntata del reality i concorrenti hanno dovuto effettuare una prova ricompensa di apnea. Quando Valeria Marini ha proposto sé stessa per la prova dichiarandosi campionessa di apnea, i naufraghi sono stati contenti della sua partecipazione.

Nel corso della sfida, però, la showgirl è stata davvero poco tempo sott’acqua e ciò ha scatenato l’ira dei suoi compagni di avventura. In sua difesa, Valeria Marini è intervenuta affermando:

Ho bevuto un sacco di acqua e non ce l’ho fatta. Normalmente faccio più di due minuti in apnea. Non è che sono una campionessa, ma con questa prova a L’Isola dei Famosi in Italia sono diventata leader. Ho bevuto acqua.