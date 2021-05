Supervivientes, Valeria Marini ancora sotto accusa dai naufraghi: avrebbe rubato il cibo

Valeria Marini è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola del reality l’Isola dei Famosi. Sin dall’inizio del programma, la showgirl ha ricevuto numerose critiche da parte dei suoi compagni di avventura. Nonostante le numerose nomination, pare che il pubblico spagnolo ami la showgirl nostrana e continua, dunque, a salvarla dal televoto.

Sembra proprio che Valeria Marini questa volta l’abbia fatta grossa. Infatti, dopo aver scatenato l’ira dei naufraghi per l’utilizzo di troppo shampoo, ora la showgirl si ritrova al centro di ulteriori polemiche. Ma cosa avrà combinato questa volta la regina del Bagaglino? Scopriamolo insieme.

Supervivientes, Valeria Marini accusata di rubare il cibo

Valeria Marini ancora oggetto dell’ira dei naufraghi di Supervivientes. Festeggiando il suo compleanno, gli autori del reality hanno fatto recapitare alla showgirl una torta di compleanno che Valeria avrebbe dovuto condividere con tutti i suoi compagni di avventura.

Pare però che la naufraga non abbia ben capito le regole imposte dalla produzione e quindi ha ben deciso di condividere il dolce solamente con pochi intimi. A quel punto, però, si è scatenata l’ira dei naufraghi che non hanno avuto il piacere di assaporare la deliziosa torta preparata per festeggiare il compleanno della showgirl.

Dunque, quando si sono accorti che la stessa Valeria aveva mangiato tutta la torta, gli isolani si sono arrabbiati talmente tanto con lei che la naufraga non è riuscita a trattenere le lacrime. Queste sono state le parole con cui Valeria Marini si è scusata per l’accaduto:

Non mi hanno detto che potevo condividerla con voi, non me l’hanno detto, non lo avevo capito! Qua c’è scritto ‘puede dejar mirando’ ed avevo capito che io scendevo e voi mi guardavate mentre mangiavo la torta.

Tuttavia, però, altre accuse sono state rivolte a Valeria Marini da parte dei naufraghi di Supervivientes. Infatti, gli isolani hanno accusato la showgirl di andare a pesca da sola e mangiare in solitudine granchi e conchiglioni, per poi tornare dagli altri e chiedere la sua porzione di riso. Ovviamente, Valeria Marini si dissocia da tutto ciò. Quale sarà la verità?