Temptation Island, tra le tentatrici spunta un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco chi è

Lunedì 26 giugno 2023 prenderà avvio la nuova edizione di “Temptation Island“. Ormai, mancano pochi giorni al debutto del programma tv in onda su Canale Cinque e Filippo Bisciglia ha deciso di svelare qualche inedito retroscena. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Temptation Island è uno dei programmi tv più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. La nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda a partire da lunedì 26 giugno 2023 su Canale Cinque.

Nel corso delle ultime ore, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare tutte le persone che fanno parte del cast le quali hanno reso possibile la realizzazione del reality show. Inoltre, nelle settimane precedenti, sono state presentate già le sette coppie ufficiali che si renderanno protagoniste di un’esperienza unica.

Non è tutto. Il celebre conduttore ha voluto svelare anche qualche tentatore o tentatrice e tra questi ultimi è spuntato un ex volto di Uomini e Donne. Il presentatore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram e a corredo della didascalia ha scritto queste parole:

Loro e tantissime altre persone sono la miglior benzina che un motore possa ricevere. Il motore di una macchina perfetta chiamata Temptation Island. Grazie a tutti ragazzi, siete meravigliosi.

Eugenia Rigotti: chi è il volto di Temptation Island

Dunque, tra le tentatrici di Temptation Island ci sarebbe un ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi. La diretta interessata sarebbe Eugenia Rigotti la quale aveva sceso le scale di Uomini e Donne per Massimiliano Mollicone. Tuttavia, Eugenia non è l’unica ad essere entrata a far parte dello staff di Maria De Filippi.

Infatti, tra i volti che lavorano per il programma troviamo anche Laura Frenna la quale corteggiava Andrea Damante e Fabio Ferrara, ex corteggiatore di Ludovica Valli. Attualmente non siamo a conoscenza di quale ruolo avranno all’interno del reality show. Dunque, per scoprirlo non ci resta che attendere le nuove puntate.