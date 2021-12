Nel corso delle ultime ore una forte scossa di terremoto ha suscitato la preoccupazione di tutti gli abitanti di Milano. Tra questi ultimi anche Chiara Ferragni e Fedez hanno avvertito la forte scossa. Alla luce di questo l’influencer e il cantante sono scesi in strada per precauzione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso della mattinata del giorno sabato 18 dicembre 2021, una forte scossa di terremoto con epicentro in zona Bergamo, ha colpito anche la città di Milano. Tra gli abitanti che sono scappati in strada terrorizzati, ci sono stati anche i Ferragnez i quali hanno raccontato l’accaduto sui social. Ecco tutti i dettagli.

Residenti all’ultimo piano di un palazzo in zona City Life a Milano, anche Chiara Ferragni e Fedez si sono spaventati a causa della forte scossa di terremoto con epicentro a Bergamo. La nota influencer ed il rapper milanese sono scappati in strada con in braccio il loro cane.

A raccontare l’accaduto sono stati loro stessi attraverso il loro profilo Instagram. Nel dettaglio, Fedez ha riportato sul suo stories le agenzie che hanno riferito di molta gente andata via dalle proprie abitazioni. Questo è stato il commento del cantante:

Ma stanno parlando di noi.

Anche la celebre imprenditrice digitale ha deciso di spendere due parole in merito all’accaduto. Attraverso un video condiviso con tutti i suoi fan sul suo account social, Chiara Ferragni ha affermato di non aver mai sentito una scossa così forte. Queste sono state le sue parole:

Ero con Fedez, stavo per farmi un caffè e ho sentito questa mega scossa. Siamo corsi giù con il cane in braccio per le scale mentre i bimbi erano dai nonni, un’ansia pazzesca.

D’altronde Chiara Ferragni e Fedez non sono stati gli unici volti noto ad aver avvertito la scossa. Tra gli altri cittadini di Milano ci sono stati anche Federica Panicucci, Ghemon e Francesco Facchinetti il quale ha commentato: