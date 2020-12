The Voice Senior, il nuovo programma condotto il venerdì in prima serata da Antonella Clerici su Rai Uno, ha riservato una partenza col botto. Tra i concorrenti che hanno finito per esibirsi la scorsa settimana si è distinto soprattutto un uomo di 77 anni, Giulio Todrani. Merito della voce, certo, ma anche del suo legame di parentela con un’artista davvero famosa.

The Voice: buon sangue non mente

Il 77enne ha deciso di intraprendere l’esperienza nello show dedicato agli Over 60. Con il suo talento ha conquistato i giudici girati di spalle in occasione delle Blind Auditions. Nel momento in cui hanno premuto il pulsante per accaparrarselo in squadra, Al Bano Carrisi e Gigi d’Alessio si sono guardati negli occhi e hanno immediatamente capito: è il padre di Giorgia!

To Love Somebody

Todrani ha cantato To Love Somebody, il successo di Michael Bolton, e ha deciso di entrare nel team capitanato da Loredana Berté. Nella clip di presentazione aveva concesso una foto con sua figlia ancora in tenerissima età, ma i telespettatori hanno capito solo in seguito che quella bambina altri non era se non Giorgia, una delle cantanti più virtuose e apprezzate dell’intero panorama italiano.

La partecipazione a sorpresa ha fatto in un amen il giro del web. Ovviamente, Giulio con la musica ha un rapporto speciale e nel 1974 ha dato vita al duo Juli & Julie con Angela Cracchiolo.

Un prodigio a 16 anni

A proposito della figlia Giorgia, il concorrente di The Voice Senior ha raccontato di averle fatto fare una notevole gavetta. Ha iniziato con lui a 16 anni col duo Juli & Julie.

The Voice Senior: non più il “papà di”

Facevano le serate, i cori erano della futura pop star, è partita da zero, però, 16enne, lei era già così. Comunque d’ora in avanti – ha annunciato Antonella Clerici – non è più il padre di Giorgia, ma Giulio Todrani.