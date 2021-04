Tommaso Zorzi, al via il suo nuovo programma: ecco quando e dove vederlo

'Il Punto Z' andrà in onda dal 7 aprile su Mediaset Play

La sua avventura al Grande Fratello Vip insieme a quella come opinionista all’Isola dei Famosi stanno portando molta fortuna a Tommaso Zorzi. Come dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin il vincitore del GF Vip è pronto a partire con un programma tutto suo, Il Punto Z. Scopriamo insieme quando e dove vedere il nuovo programma in cui il giovane influencer sarà protagonista.

A svelare i segreti del nuovo programma firmato Mediaset è stato proprio Tommaso Zorzi nel salotto di Silvia Toffanin. Si chiama Il Punto Z ed andrà in onda dal 7 aprile su Mediaset Play. Queste sono state le parole del vincitore del Grande Fratello Vip a riguardo:

Debutto il 7 aprile con Il punto Z, che è nato come una piccola rubrica all’interno del programma e adesso è diventato un format. Sono molto contento, saremo in diretta su Mediaset Play.

Oltre a svelare dove e quando il suo nuovo programma andrà in onda, l’ex volto di Riccanza ha rivelato altri dettagli riguardo la nuova trasmissione. In particolar modo, Zorzi ha rivelato chi sarà il primo super ospite del programma.

Ecco, dunque, cosa ha dichiarato Tommaso Zorzi:

Super ospite della prima puntata sarà Maurizio Costanzo. Ci ricambiamo ospitata, insomma.

De Il Punto Z sappiamo, inoltre, che il programma avrà una durata di circa 45 minuti in cui non mancheranno momenti di svago e divertimento.

A riguardo, il vincitore del Grande Fratello Vip ha dichiarato:

Sarà un misto tra un talk e un game. L’appuntamento è alle 20:45 per 45 minuti di show, divisi tra interviste ospiti, giochi e risate. Sarà molto divertente, avremo anche un segmento dedicato ai meme prodotti online.

Ma le rivelazioni sul nuovo programma di Tommaso Zorzi non sono finite. Si sa, infatti, che ne Il Punto Z interverranno anche le sue compagne di avventura dell’Isola dei Famosi. Dunque, Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini faranno compagnia a Tommaso Zorzi durante una parte del programma. Non ci resta che aspettare le 20:45 di questa sera per sintonizzarci su Mediaset Play e vedere il nuovo programma di Tommaso Zorzi.