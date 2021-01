Tommaso Zorzi sgancia la bomba: “Liti pilotate”

Tommaso Zorzi getta pesanti ombre su una concorrente del Grande Fratello Vip 5 con la quale ha quasi sempre remato dalla stessa parte. Stiamo parlando di Stefania Orlando, la conduttrice ed ex compagna di Andrea Roncato, che nei mesi di permanenza all’interno della Casa di Cinecittà ha avuto diversi battibecchi. Ma siamo così sicuri che fossero veri e non abilmente architettati?

Tommaso Zorzi: ballo con Dayane Mello

La pulce nell’orecchio del pubblico la mette proprio Tommaso Zorzi, che ha raccontato un retroscena destinato senza dubbio ad accendere querelle. Ma andiamo per gradi: nella serata di ieri, sabato 9 gennaio 2021, l’influencer milanese ha ballato con Dayane Mello. Nel corso del reality Mediaset, la modella brasiliana ha avuto pesanti alterchi sia con la Orlando sia con Tommaso. Pertanto la Orlando ha dato chiaro segno di disapprovazione nel vedere l’amico riavvicinarsi alla sudamericana, innescando un diverbio con lui.

Piani “loschi”

Piano, però, a parlare di semplice fraintendimento. Difatti, la star del web ha poi sganciato la bomba, conversando con Cecilia Capriotti, che, a sua volta, gli ha raccontato un simile episodio che l’ha coinvolta con Stefania stessa.

Non lo avrebbe mai detto se non fosse successa “quella cosa” – ha esordito Tommy. Gli è balenato, tuttavia, un sospetto. Perché, nel momento in cui c’è stata la prova di canto, e avevano appena mandato la clip dello scontro tra lui e Stefania, mentre stava cantando Mario Ermito lei gli ha chiesto se gli andasse di far finta di avere un bisticcio questa settimana.

Offerta rigettata

Di rimando, l’ex Riccanza le ha detto che, nelle occasioni in cui ci litiga assieme, ci rimane male sul serio. Passata una mezz’ora, la Orlando gli ha detto di lasciar perdere, di non preoccuparsi per quanto gli aveva proposto in precedenza.

Cecilia Capriotti: esperienza analoga a Tommaso Zorzi

A corroborare tale scenario è stata pure la Capriotti, che in piena confidenza ha raccontato a Tommaso di aver ricevuto da Stefania una richiesta molto simile. Se ne discuterà domani sera, durante il classico collegamento con lo studio del GF Vip di Alfonso Signorini?