Tommaso Zorzi cambia casa, ecco dove andrà a vivere

Il momento televisivo di Tommaso Zorzi è senza dubbio magico. Dopo essere stato proclamato vincitore al Grande Fratello Vip 5, una nuova proposta professionale gli si è presentata alla porta. Quella di affiancare, insieme a Iva Zanicchi, la bellissima Ilary Blasi come opinionista de L’Isola dei Famosi. L’influencer, 25 anni, ha sempre sognato di affermarsi nel mondo della tv e ora questo sogno sembra lo stia coronando.

La parlantina sciolta, abbinata allo spirito pungente, lo rendono un profilo ideale, pressoché perfetto, in tale contesto. In un primo momento Banijay Italia, la casa di produzione dell’adventure game, si era vista respinte le avances.

Ma la seconda volta ha convinto la star del web ad accettare: chiamato in sostituzione di Elettra Lamborghini, fermata dal Coronavirus, ha detto “sì”. Forse l’amicizia lontano dalla telecamera con la vulcanica ereditiera e cantante ha giocato un ruolo decisivo. Non appena si rimetterà, la Twerking Queen andrà a comporre in studio un trio d’eccezione, con Tommy e Iva, e lui non ne vede l’ora!

Tommaso Zorzi ha letteralmente stregato il pubblico grazie alla sua personalità, tanto esuberante quanto egocentrica. Nonostante il successo sul piccolo schermo, il giovane è attivo sui social. Attraverso il proprio canale Instagram (seguito da oltre un milione e 800 mila utenti) condivide foto e video delle sue giornate, aggiornando costantemente i fan sugli impegni quotidiani.

Qualche ora fa Tommaso Zorzi ha comunicato ai followers una fantastica novità. Mentre girava la story si stava recando a vedere quella che quasi certamente sarebbe diventata la sua nuova abitazione. Era un po’ emozionato.

Ai sostenitori ha chiesto un “in” bocca al lupo perché se fosse stata quella giusta allora l’avrebbe comprata. Gli aficionados fremono, pertanto, dal desiderio di ammirare le immagini della nuova bicocca del loro beniamino. Nel frattempo lui ha sfoderato un ampio sorriso, raggiante come non mai.