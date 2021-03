Tommaso Zorzi, la rivelazione sul programma che condurrà su Mediaset

Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ora opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, sta vivendo un momento d’oro. Infatti, sembra che le reti Mediaset abbiano puntato molto su lui, visto il grande pubblico che ha. Inoltre, Tommaso Zorzi ha rivelato il prossimo programma Mediaset di cui farà parte.

L’esperienza al Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi conoscere dai telespettatori del piccolo schermo. Questi, inoltre, lo hanno acclamato come vincitore assoluto e ciò gli ha permesso di diventare uno dei volti Mediaset di questo momento.

Stiamo parlando, ovviamente, di Tommaso Zorzi. Sembra infatti che Mediaset abbia molto puntato su di lui, visto il grande numero di fan sui social e il grande pubblico che attira. Nelle ultime ore, infatti, il vincitore del Grande Fratello Vip, ha svelato quale sarà il programma Mediaset di cui sarà protagonista.

Questa è stata la sua rivelazione che ha lasciato tutti senza parole:

Mediaset ha un progetto a lungo termine su di me e parallelamente all’Isola condurrò un programma tipo il Late Show del GF Vip.

Inoltre, Tommaso Zorzi ha dichiarato come il suo nuovo ruolo di opinionista sarebbe molto interessante.

Si vociferava già da tempo una partecipazione di Tommaso Zorzi ad uno dei programmi di Maria De Filippi. Infatti, alcuni rumors lo vedevano nelle vesti di giudice nel serale di Amici di Maria De Filippi, mentre altri hanno parlato della presenza del vincitore del Grande Fratello Vip nella nuova edizione di Temptation Island.

Ovviamente, le voci non sono mai state confermate né smentite da parte del diretto interessato. L’unica conferma che oggi arriva dall’influencer è la partecipazione ad un nuovo format firmato Mediaset di cui proprio lui sarà il protagonista. Per Tommaso Zorzi, dunque, è questo un periodo davvero positivo in cui sta avendo la possibilità di realizzarsi come dal punto di vista personale e lavorativo.