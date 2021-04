Tommaso Zorzi non va da Barbara D’Urso, è stato lui stesso a svelare il motivo

É questo un periodo d’oro per Tommaso Zorzi per il quale si sono aperte ufficialmente le porte del piccolo schermo. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip l’ex gieffino sta pian piano addentrandosi nel mondo televisivo. In questo periodo possiamo infatti vederlo come opinionista all’Isola dei Famosi oltre che nella conduzione di un programma tutto suo, Il Punto Z.

Da Riccanza, al Grande Fratello Vip, all’Isola dei Famosi. É ufficialmente iniziata per l’influencer la sua avventura nel piccolo schermo. Nonostante l’inizio della sua carriera televisiva, molti si sono interrogati sul perché il conduttore del nuovo formato Mediaset, Il Punto Z, non sia stato ospite nel salotto di Barbara D’urso.

A soddisfare la curiosità dei molti utenti è stato proprio Tommaso Zorzi. Il giovane, infatti, in un’intervista rilasciata al ‘Giornale’, ha svelato il motivo per il quale sarebbero saltate le sue ospitate da una delle conduttrici più famose del piccolo schermo.

A riguardo, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha dichiarato:

Volevo evitare sovraesposizioni. Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la D’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola.

Dunque, stando alle parole di Tommaso Zorzi, il giovane ha dichiarato che la sua decisione di saltare le ospitate da Barbara D’Urso è dovuta al fatto di impiegare le sue energie in altri progetti dove lui è protagonista. Proprio per questo motivo vuole rimanere distante dai salotti televisivi.

Oltre a ciò, circolano alcuni rumors riguardo la conduzione del vincitore del Grande Fratello Vip di un programma domenicale. Lo stesso Tommaso, tuttavia, ha dichiarato che per il momento non è stata presa alcuna decisione a riguardo e si è esposto con queste parole: