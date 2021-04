In queste ultime ore l’ex vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, si sta ritrovando al centro del gossip. Il noto influencer, infatti, è stato paparazzato per le vie di Milano in dolce compagnia. Subito è iniziata la caccia al ragazzo che avrebbe fatto centro nel cuore dell’opinionista dell’Isola dei Famosi. Scopriamo di chi si tratta.

Tommaso Zorzi innamorato? Gli scatti che lo ritraggono per le vie di Milano insieme ad un ragazzo stanno alimentando senza dubbio il gossip. Tra i moltissimi impegni lavorativi, l’influencer sembra aver trovato l’amore. Il settimanale ‘Chi’, infatti, ha paparazzato il vincitore del GF Vip in compagnia di una ragazzo misterioso.

Stando a quanto pubblicato dal giornale, tra i due sembra esserci parecchia vicinanza, oltre che una grande sintonia. Proprio per questo molti hanno ipotizzato che Tommaso Zorzi trovato l’amore insieme a questo ragazzo. Ma chi è la persona misteriosa paparazza insieme a Tommaso Zorzi?

Sin dalla sua comparsa sul giornale, il ragazzo ha scatenato la curiosità dei moltissimi fan dell’ex volto di Riccanza e subito è iniziata la caccia della sua identità. Il suo nome è Lorenzo. Il giovane vive a Torino dove vive e lavora. Stando alle voci in circolazione, Tommaso e Lorenzo si sarebbero sentiti telefonicamente, scambiandosi messaggi e telefonate, per poi vedersi di persona.

Infatti, qualche giorno fa il vincitore del Grande Fratello Vip lo aveva ripreso in alcune Instagram stories che lo ritraevano insieme ad altri amici. Oltre a ciò, pare che secondo i rumors i due abbiano anche delle passioni in comune, come la moda e la musica.

Dunque sembrano esserci delle novità nella vita sentimentale di Tommaso Zorzi il quale, da tempo, sembra aver trovato quello che cercava. A questo punto, non ci resta che attendere la conferma da parte del diretto interessato. Che sia l’inizio per Tommaso di una storia d’amore?