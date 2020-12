Tommaso Zorzi vuole sposarsi e avere dei figli, ecco l’identikit del suo partner ideale

Come si vede Tommaso Zorzi fra qualche anno? Il matrimonio e i figli sono degli obiettivi? L’influencer, 25 anni, ha rivelato nella Casa del Grande Fratello Vip i suoi desideri più reconditi per il futuro alla co-inquilina Samantha De Grenet e tracciato, fra l’altro, l’identikit del suo uomo ideale.

Tommaso Zorzi non ha dimenticato Francesco Oppini

Ebbene, la risposta a quest’ultimo quesito è piuttosto ovvia, dati i recenti sviluppi: desidera un uomo tipo Francesco Oppini. Non c’erano dubbi in merito all’innamoramento della giovane star del web per il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, che ovviamente, malgrado egli abbia abbandonato la Casa, non ha ancora dimenticato.

Il principe azzurro

Nel suo cuore c’è finora esclusivamente spazio per Francesco. Un rapporto che quest’ultimo spera tanto possa tramutarsi in splendida amicizia, come gli ha espresso durante una puntata. Fra l’altro la sua dolce metà avallerebbe la loro frequentazione, al contrario dei timori raccontati in precedenza da Tommaso Zorzi.

Che svela nel prosieguo pure quali caratteristiche e peculiarità dovrebbe avere il suo principe azzurro. Non intende ritrovarsi bambocci, i muscoli non gli interessano. Lo deve prendere a livello mentale, di testa. Non deve essere banale, farlo annoiare o darlo per scontato.

Accontentarsi mai in amore

Insomma, deve essere una figura presente, una persona insieme alla quale condividere tutto, con cui scegliersi ogni singolo giorno. Nel mentre, Samantha De Grenet lo ascolta e lo incoraggia: l’uomo della sua vita arriverà. Di rimando, Tommaso Zorzi sottolinea quanto sia fondamentale non accontentarsi nelle faccende di cuore.

Tommaso Zorzi: la cosa più bella

Alla domanda posta dalla De Grenet se lo sposerebbe, Zorzi risponde con un “sì”. Ancora, la showgirl gli domanda se adotterebbe. Il co-inquilino ribatte in senso affermativo. Se mai diventasse genitore, vorrebbe adottare. L’idea lo spaventa, ma crede che, non potendo lui procreare ed essendoci parecchi bambini privi di mamma e papà, sarebbe la cosa più bella da fare. Ne è convinto: vorrà adottare.