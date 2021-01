Tony Colombo e la moglie Tina via dall’Italia: si sono trasferiti in un meraviglioso attico vista mare

La storia d’amore tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli sembra procedere a gonfie vele e i due hanno da poco preso un’importante decisione riguardo la loro vita. La coppia, infatti, da qualche giorno ha lasciato l’Italia per trasferirsi nella loro casa dei sogni.

L’annuncio di Tony Colombo sui social

Tony Colombo torna nuovamente ad essere protagonista del gossip per un importante annuncio fatto tramite social ai suoi fan. Con queste parole il cantante ha dichiarato ai suoi followers:

Ho deciso di fermarmi. Una scelta fatto dopo milioni di domande e miliardi di risposte. Mi fermo perché ho bisogno di ridare un po’ di vita ad ‘Antonino’. Mi fermo per godermi quegli attimi che restano della vita, ho bisogno di vivermi i figli, i genitori, tutta la mia famiglia, mia moglie.

Alla notizia comunicata dal noto cantante, però, si aggiunge un’altra importante decisione presa insieme alla moglie Tina Rispoli. A quanto pare, infatti, i due hanno deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Dubai.

L’ufficialità del tutto arriva ancora tramite Instagram, dove la moglie di Tony Colombo, Tina, ha postato un Instagram stories in cui mostra l’ingresso dei due in un lussuoso appartamento di Dubai vista mare.

Dunque in questo modo hanno reso partecipi della loro importante decisione i moltissimi fan che da sempre li seguono e li sostengono.

Il trasferimento a Dubai non è comunque definitivo. Infatti, come possiamo leggere dalle risposte di Tina Rispoli ad alcuni utenti sui social, i due vivranno per sei mesi a Napoli e per sei mesi a Dubai. Il rientro in Italia di Tony Colombo e della moglie Tina, dunque, è previsto in estate in seguito ad alcuni impegni lavorativi del cantante interrotti a causa del Covid e che sono stati quindi rimandati al 2021.