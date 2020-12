Tradimento Amadeus? Giovanna non ha dubbi: “Valigie e fuori dalla porta”

La moglie di Amadeus non usa giri di parole

Quando si tratta di questioni private, un po’ di discrezione non farebbe mai male, ma la simpaticissima coppia costituita da Amadeus e Giovanna Civitillo, sua moglie, ha comunque accettato di rispondere alle domande poste sul web. Tra i vari argomenti toccati, i due si sono espressi pure riguardo al tradimento. Il conduttore di origini ravennate e la dolce metà, innamorati come il primo giorno (anche di più!), hanno spiegato, senza troppi fronzoli, il modo in cui affronterebbero la questione.

Amadeus e Giovanna Civitillo: rispetto reciproco e sincerità valori fondanti

Amadeus e Giovanna Civitillo sono felicemente pazzi l’uno dell’altra. Convolati a nozze nel 2009, proprio lo scorso anno hanno rinnovato il voto nuziale anche con una cerimonia in chiesa. Valori fondanti il rispetto reciproco e la sincerità.

Tanti saluti

In merito a un possibile tradimento, entrambi si sono detti poco propensi a perdonare. Non appena la conduttrice Paola Perego lo ha chiesto sul web, Amadeus ha ribattuto che, una eventuale scappatella di Giovanna, tanto la scoprirebbe da solo.

La Civitillo ha invece affermato che, nel caso in cui scoprisse di essere tradita dal marito (con cui ha avuto nel 2009 il figlio José Alberto) non esiterebbe per un singolo istante a fargli trovare pronte, fuori di casa, le valigie. Con parecchio amore e parecchio dispiacere gli preparerebbe le valigie e lo spedirebbe fuori dalla porta.

Matrimonio con Marisa Di Martino

Prima di conoscere Giovanna, Amadeus è stato unito in matrimonio a Marisa Di Martino, dalla quale ha avuto, nel 1997, Alice. Sebbene talvolta possano venirsi a creare dei dissapori tra nuove compagne e figlie, in tal caso si può davvero parlare di famiglia compatta.

La primogenita e la moglie di Amadeus fanno shopping insieme

La primogenita del presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 (dove lo affiancherà ancora una volta l’inseparabile amico Fiorello) e Giovanna hanno una buonissima relazione e sono state paparazzate a fare shopping insieme.