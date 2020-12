Tronista abbandona il trono. Ecco cos’è successo

Il cammino di Gianluca De Matteis a Uomini e Donne termina senza petali rossi. Il tronista, nella puntata registrata sabato pomeriggio, ha preso la decisione di ritirarsi, rinunciando sostanzialmente alla possibilità di scegliere una sua fidanzata ipotetica nel dating show di Maria De Filippi.

Il percorso del tronista non ha l’happy ending

Il protagonista del popolare format di Canale 5 conclude anzitempo il suo percorso, lasciando l’amaro in bocca a tutti quelle telespettatrici e tutti quei telespettatori che si erano appassionati alle sue vicende. Stavolta l’happy ending non è stato scritto per volontà dello stesso ragazzo.

Aspettative tradite

Come riportato dal portale web Il Vicolo delle News, il trentenne ha reso noto alla padrona di casa Maria De Filippi e a tutti i presenti di sentirsi profondamente inadeguato al contesto televisivo di Uomini e Donne. Ecco perché non è riuscito a costruire nulla di serio con le sue corteggiatrici.

Il primo a essere dispiaciuto era lui, le lacrime versate in studio hanno manifestato il rammarico. Probabilmente nutriva delle aspettative partecipando alla trasmissione e invece l’idea che è si fatto ha finito per cozzare con la realtà.

Maria De Filippi comprensiva

Dunque, Gianluca De Matteis ha preferito chiudere in anticipo la sua parentesi davanti alle telecamere. La reazione di Maria De Filippi è stata fondamentalmente di comprensione. La conduttrice ha affermato che forse non è ancora giunto il momento per lui di intraprendere una relazione sentimentale.

Epilogo diverso per Jessica Antonini

Anche se la notizia è già trapelata dai corridoi Mediaset, l’abbandono di Gianluca De Matteis andrà in onda su Canale 5 tra alcune settimane. Nel mentre, sono due i tronisti ‘classici’ rimasti in corsa, vale a dire Davide Donadei e Sophie Codegoni. Prima di De Matteis, si era già registrata un addio, da parte di Jessica Antonini, con epilogo ben diverso: dopo poche settimane aveva scelto Davide Lorusso, ottenendo un sì come risposta.