Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli arrabbiata con Maria De Filippi: “Tu c’entri sempre!”

Quasi tutto pronto per l’inizio di Tu Si Que Vales. Lo show infatti entrerà nelle case degli italiani a partire da sabato 18 settembre insieme agli aspiranti talenti e ai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Anche quest’anno sarà presente la mitica Sabrina Ferilli che già nella prima puntata si è resa protagonista di un simpatico siparietto insieme all’amica di sempre Maria.

Tutti ormai conosciamo lo speciale rapporto che lega Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Tra le due, infatti, esiste un legame di profonda amicizia e stima reciproca ma anche di grande complicità. Sono molte le occasioni in cui la regina della televisione italiana ha dichiarato il suo grande divertimento nell’organizzare scherzi all’amica Sabrina.

Anche in questa nuova edizione dello show Sabrina Ferilli sarà vittima degli scherzi di Maria De Filippi. Nel video del backstage circolante in rete, possiamo vedere che, mentre l’attrice viene invitata a realizzare il promo del programma, improvvisamente dei botti esplodono nello studio televisivo. Maria De Filippi nega di non c’entrare nulla con la situazione ma Sabrina Ferilli la considera la responsabile di tutto.

Queste sono le parole con cui la nota attrice si rivolge all’amica di sempre:

Maria tu c’entri sempre!

Oltre a Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi saranno chiamati a giudicare le performance degli aspiranti talenti. Siamo pur sicuri che anche quest’anno il divertimento è assicurato.