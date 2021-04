Un ospite speciale a casa Bonolis-Bruganelli, ecco di chi si tratta

Un ospite speciale è arrivato in casa Bonolis-Bruganelli per fare una sorpresa a tutta la famiglia. La sua presenza è stata poi immortalata dalla moglie del noto presentatore che ha condiviso il tutto sulla sua pagina Instagram. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi che sembra aver ormai instaurato un bellissimo rapporto con la famiglia del conduttore di Avanti un altro.

Tra Tommaso Zorzi e la famiglia di Paolo Bonolis è nata una bellissima amicizia. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha conosciuto il presentatore durante la registrazione della puntata di Avanti un altro che andrà in onda domenica 25 aprile. Nella puntata in questione, Tommaso Zorzi non sarà concorrente ma il protagonista di un divertente sketch.

Proprio grazie alla sua partecipazione nella trasmissione, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha conosciuto la famiglia del noto presentatore. In particolar modo, sua figlia Silvia sembra avere un debole proprio per Tommaso.

Infatti, la piccola Silvia si è rivelata una vera fan di Tommaso. Dunque i genitori, qualche settimana fa, hanno colto l’occasione per far conoscere i due e invitare l’influencer a casa loro. In queste ore, inoltre, Tommaso si trova a Roma per la registrazione del Maurizio Costanzo Show.

Tommaso Zorzi, l’ospite speciale in casa Bonolis-Bruganelli

In occasione della sua presenza nella capitale, Tommaso ne ha approfittato per fare un salto a casa di Paolo Bonolis e della moglie Sonia Bruganelli. Inutile descrivere la felicità di Silvia nel vedere l’ospite speciale. Infatti, la presenza dell’influencer è stata immortalata dalla stessa Sonia. La donna ha quindi pubblicato uno scatto di Silvia e Tommaso al quale ha accompagnato una breve didascalia:

Grazie Tommaso, perché con te lei è felice.

Dunque tra Silvia e Tommaso Zorzi è nata un’amicizia speciale. Come anche dimostrato in una puntata dell’Isola dei Famosi in cui il giovane opinionista aveva rivolto in diretta un saluto alla figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.