Uomini e Donne, Gemma Galgani commenta il ritorno di Giorgio Manetti nel programma

Nel corso delle ultime settimane Giorgio Manetti si è ritrovato al centro del gossip per alcune sue dichiarazioni rilasciate al giornale ‘Nuovo Tv’ in cui ha fatto intendere di un possibile ritorno a Uomini e Donne. In seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’ex cavaliere, Gemma Galgani ha voluto dire la sua e si è espressa in merito ad un presunto ritorno di Giorgio Manetti nel programma.

In un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’, Gemma Galgani si è lasciata andare ad alcune rivelazioni in merito alla sua storia d’amore vissuta con Giorgio Manetti, ma non solo. La dama ha commentato le voci di un possibile ritorno dell’ex cavaliere nel programma di Maria De Filippi.

Riguardo la grande storia d’amore vissuta con Giorgio, Gemma Galgani ha dichiarato:

In quel periodo qualcuno mi considerava come lo zerbino d’Italia. Ha detto che non mi ha amata? Io invece lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui.

Successivamente la dama più longeva di Uomini e Donne ha commentato le voci di un possibile ritorno di Giorgio Manetti nel programma. Queste sono state le sue parole:

Come reagirei a un suo ritorno nel programma? Non ho proprio una risposta. Però può accadere, lui non è per le scelte assolute. Porto con me tanti bei ricordi di lui, aveva conquistato uno spazio speciale nel mio cuore sono onesta.

Al momento Giorgio non ha commentato le parole rilasciate da Gemma ed ha preferito rimanere in silenzio in merito a questa vicenda che lo vede protagonista. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito alle voci del ritorno di Giorgio Manetti nel programma di Maria De Filippi.