Uomini e Donne: la nota ex corteggiatrice ricoverata in ospedale. Le sue condizioni

Affermata influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata ricoverata in ospedale. Ecco quali sono le sue condizioni

Traumatico rientro a Roma per la influencer vicentina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nel corso della serata di ieri, venerdì 8 gennaio 2021, ha comunicato sui social di essersi momentaneamente assentata dalle piattaforme web in quanto è stata messa ko da coliche renali.

Uomini e Donne: raggiunta la capitale

La giovane, Tara Gabrieletto, ha infatti mostrato un’istantanea con la flebo al braccio e reso noto ai fan di essere rientrata nella propria abitazione, dopo aver ricevuto le opportune cure mediche. Sulle ragioni che l’hanno spinta a raggiungere la capitale, trascorsi sei mesi dalla separazione dal marito Cristian Gallella, non sono ancora emerse informazioni.

Si sogna un ritorno di fiamma

Dalle poche Instagram Stories condivise sembra che Tara Gabrieletto si trovi nella casa dove ha vissuto con l’ex tronista e ciò indurrebbe a sognare un ritorno di fiamma tra i due, anche se – lo sottolineiamo – brancoliamo nel campo delle ipotesi, e il rischio di false suggestioni è in questi casi dietro l’angolo.

Tara ha conosciuto la visibilità pubblica una volta preso parte al dating show di Maria De Filippi, approdatavi in qualità di corteggiatrice di quello che sarebbe poi diventato suo marito.

Montagna russa di emozioni

Il loro percorso è stato parecchio turbolento, una montagna russa di emozioni, per via del temperamento forte di ambo le parti. Conclusa la parentesi a Uomini e Donne, Cristian e Tara sono entrati nel cast di Temptation Island, ma, a reality concluso, hanno preso un po’ le distanze dal salottino Mediaset.

Uomini e Donne: le nozze nel 2016

Il loro sentimento è stato messo a dura prova pure dalla lontananza, specialmente nel momento in cui Gallella è sbarcato all’Isola dei Famosi. Nell’agosto 2016 le nozze, quindi il trasferimento a Roma, infine l’annuncio della separazione e il ritorno della influencer nella sua Vicenza. Oggi si staglia all’orizzonte la possibilità di un capitolo interamente da scrivere.