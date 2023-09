Uomini e Donne, le parole di Ida Platano preoccupano i fan: “Non sto bene” Cosa sta succedendo

Queste le parole dell'ex dama di Uomini e Donne: "Non sto bene. Grazie per il vostro affetto."

Dopo alcuni giorni di assenza, Ida Platano è tornata sui social dove si è resa protagonista di una rivelazione che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Attraverso un’Instagram Story, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne ha confessato di avere alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nel corso delle ultime ore il nome di Ida Platano sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Come già anticipato, l’ex protagonista di Uomini e Donne è tornata sui social dopo alcuni giorni di assenza rivelando un retroscena privato che sta facendo preoccupare non poco i suoi fan.

Stando a quanto dichiarato, pare che Ida Platano non stia molto bene, ma ha comunque promesso ai suoi followers di tornare sui social molto presto. Queste sono state le parole della fidanzata di Alessandro Vicinanza a riguardo:

Ciao a tutti, belli miei. Vi ringrazio per i messaggi di preoccupazione che ho ricevuto in questi giorni. Non mi avete vista nelle storie come al solito perché non sto bene.

E, continuando con il suo discorso, Ida Platano ha poi aggiunto:

Non sto bene di salute. Grazie per il vostro affetto.

L’ex dama di Uomini e Donne ha poi condiviso con i suoi followers un regalo ricevuto da alcuni suoi fan. Si tratta di un corno portafortuna contro il malocchio.

Al momento Ida si è limitata a rivelare di avere alcuni problemi di salute senza scendere nei dettagli. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi romperà di nuovo il silenzio per rivelare cosa le è successo. I suoi fan, infatti, non vedono l’ora di saperne di più.