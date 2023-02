Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha un faccia a faccia con Alessandro Vicinanza: cosa è successo

Sabato 4 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Tanti sono gli scoop emersi dalle anticipazioni del programma, anche se quello giù chiacchierato riguarda il ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Stando alle indiscrezioni, pare che il fidanzato dell’ex dama abbia avuto un duro faccia a faccia con Riccardo Guarnieri. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta sabato 4 febbraio, la padrona di casa Maria De Filippi ha accolto in studio Ida e Alessandro. La coppia ha raccontato come procede la storia d’amore. Stando a quanto emerso, pare che Alessandro Vicinanza abbia avuto un duro confronto con Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza hanno un duro confronto: si arriva quasi alle mani

Il confronto tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza inizia con le parole dell’ex cavaliere che commenta alcune frasi di Riccardo. In un’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’, infatti, Riccardo Guarnieri aveva affermato che Alessandro fosse per Ida un secondo figlio.

Le parole del cavaliere non sono per niente piaciute ad Alessandro Vicinanza, il quale ha intimato al cavaliere di non permettersi mai più a pensare a dire una cosa del genere. La situazione è degenerata quando il fidanzato di Ida Platano ha rivelato che, all’età di 45 anni, Riccardo vive ancora con sua madre.

Proprio in quel momento il cavaliere si è alzato dalla sua postazione ed ha cercato di raggiungere Alessandro Vicinanza, arrivando in questo modo quasi alle mani. Inutile dire che in tutta questa situazione di caos è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi.

La padrona di casa, dunque, ha cercato di riportare ordine nello studio, concentrandosi principalmente sull’amore e sul futuro di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ida ha poi detto ad Alessandro di amarlo e gli regala un viaggio per Parigi, facendo commuovere tutti.