Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida: ecco il dettaglio che non è passato inosservato

Nel corso delle ultime ore il nome di Riccardo Guarnieri è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. In seguito ad un’intervista rilasciata a ‘Uomini e Donne Magazine’, il cavaliere del programma di Maria De Filippi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida Platano? Tutti i lettori di ‘Uomini e Donne Magazine’ non hanno potuto fare a meno di pensare a ciò in seguito all’intervista che il cavaliere ha rilasciato al noto giornale dove ha messo in dubbio la scelta di Ida Platano di uscire fuori dal programma con Alessandro. Oggi l’ex dama di Uomini e Donne vive felicemente la sua vita al fianco di Alessandro Vicinanza.

Queste sono state le parole del cavaliere a riguardo:

Ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse.

E, oltre a ciò, Riccardo Guarnieri ha rivelato:

Inoltre, Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo ‘guerriero’, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio. Per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava.

Dopo aver espresso il proprio pensiero, Riccardo Guarnieri ha dichiarato di non voler giudicare Alessandro per il fatto di non conoscerlo bene.

Inoltre il cavaliere di Uomini e Donne ha aggiunto che gli fa strano vedere le foto di Ida e Alessandro sui social. Questo è quanto ha rivelato:

So che in questi giorni sono a Miami e la cosa mi stupisce più che altro perché, quando Ida stava con me, si faceva problemi a muoversi così spesso per via delle responsabilità che ha, anche come madre.

In merito al ritorno del ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha aggiunto: