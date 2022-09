Uomini e Donne, rissa sfiorata in studio: ecco cosa è successo

L’estate è ormai finita e la sua partenza lascia spazio al ritorno dei programmi televisivi più amati. Tra i tanti non possiamo non citare Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi le cui prime registrazioni si sono rivelate a dir poco scoppiettanti. Stando alle indiscrezioni, pare che durante l’ultima puntata sia stata sfiorata in studio una rissa. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Lunedì 19 settembre tornerà in onda su Canale 5 Uomini e Donne. Molti sono i volti noti confermati anche in questa edizione. Tra i tanti non possiamo non citare Gianni Sperti e Tina Cipollari, insieme a Gemma Galgani, Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Sono proprio questi ultimi ad essere stati i protagonisti indiscussi dell’ultima registrazione del programma.

Uomini e Donne: una rissa è stata sfiorata in studio?

A svelare il gossip sull’ultima registrazione di Uomini e Donne è stata la pagina Instagram ‘uominiedonneclassicoeover’, che ha riportato retroscena molto interessanti. Stando alle indiscrezioni, pare che i protagonisti principali dell’ultima puntata del programma siano stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Queste sono state le parole riportate da Lorenzo Pugnaloni su Ida e Riccardo:

Al centro dello studio siede Ida con un nuovo corteggiatore con il quale è uscita. E ne tiene anche un altro. Tra Riccardo e questo nuovo corteggiatore si sfiora la rissa, successivamente Maria fa stringere la mano ai due.

In seguito pare che Ida e Riccardo vivranno un momento di grande emozione. A riguardo, la pagina Instagram ha dichiarato:

Maria dice che se Riccardo ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Fa elencare ad Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove.

Novità di questa edizione è anche il ritorno di Roberta Di Padua che starebbe iniziando una frequentazione con Alessandro, l’ex corteggiatore di Ida. Non ci resta che aspettare il prossimo lunedì per scoprire tutte le novità del programma.