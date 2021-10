Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia shock da parte di Valentina Nulli la quale ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. L’ex fidanzata di Tommaso Eletti sarebbe perseguitata da un hater. A dichiararlo è stata lei stessa la quale si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Valentina Nulli appare palesemente in shock di fronte a tutti gli utenti del web. A creare questo brusco clima per l’ex fidanzata di Tommaso Eletti è stato un hater. Infatti quest’ultimo sembra che stia perseguitando la ragazza riempiendo le sue chat di messaggi privati. Ecco le sue dichiarazioni.

Di recente Valentina nulla è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’ex concorrente di Temptation Island protagonista di un gossip è stato un hater il quale la starebbe perseguitando. Lei stessa ha deciso di sfogarsi via social lasciando alcune dichiarazioni che hanno stupito gli utenti del web.

Stando a quanto detto dall’ex fidanzata di Tommaso Eletti, l’hater in questione avrebbe tempestato la ragazza di messaggi sicuramente non piacevoli. Queste le sue parole:

Volevo osservare un minuto di silenzio per chi mi segnala solo perché dico la verità e per questo fenomeno che in privato mi sta tartassando e riempiendo di messaggi turpi e nauseabondi. Non c’è limite alla follia e al degrado. Un pazzo che mi scrive sia pubblicamente che privatamente. Adesso è arrivato anche alle macumbe.

Valentina Nulli al Grande Fratello Vip

Nei giorni precedenti Il Grande Fratello Vip ha ospitato Valentina Nulli. Nel corso della puntata la ragazza ha avuto la possibilità di sostenere un confronto con il suo ex ragazzo Tommaso Eletti, attualmente concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini.

Non è tutto. L’ex volto di Temptation Island si è anche scontrata con alcuni inquilini del noto reality show. Tuttavia, in precedenza circolavano sul web alcune voci in merito alla sua ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip. Attualmente però la ragazza sembra non manifestare alcuna intenzione di entrare dentro la casa più spiata d’Italia.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: