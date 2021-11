Valeria Marini in pericolo, la showgirl finisce in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Valeria Marini che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre showgirl ha subito un piccolo incidente che l’ha costretta a stare in ospedale ed a sottoporsi ad un’operazione all’occhio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Valeria Marini è finita di nuova al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere la showgirl protagonista di un gossip è stato un piccolo inconveniente che ha colto di sorpresa il noto personaggio televisivo. La donna si è dovuta sottoporre ad un urgente intervento chirurgico per salvare il suo occhio.

Cosa è successo a Valeria Marini? Dopo aver terminato la sua avventura a Supervivientes la celebre showgirl è tornata in Italia ed il medico le ha subito riferito di doversi sottoporre ad un intervento d’urgenza all’occhio.

A dichiararlo è stata lei stessa la quale ha pubblicata una foto sul suo profilo Instagram e in cui ha deciso di raccontare il triste accaduto. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia del post:

Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ndr), lì il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio.

Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia. Quindi io sono andata dal dottor Iacobelli, che mi ha sempre seguito, e lui mi ha detto: ‘Valeria, qui la cosa è delicata, ti devi operare’. Poi però era piena estate, facevo caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era perdere la vista da un occhio.

Il ricovero di Valeria Marini è avvenuto presso l’ospedale di Sant’Eugenio in cui tutti i medici e il personale sanitario l’hanno accolta con calore e si sono presi cura di lei. Durante l’intervento chirurgico tutto è andato per il meglio, infatti la celebre showgirl è in buone condizioni di salute.

Tuttavia dovrà indossare una benda sul suo occhio solo per alcuni giorni ma non c’è nulla che abbia potuto compromettere la sua vista. Sui social numerosi sono stati i messaggi da parte di tutti i suoi fan i quali le hanno mostrato sostegno e conforto.